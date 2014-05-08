Nuestras accionesEn las casetas municipales se pide dinero por entrar en los aseos

FACUA Sevilla realiza un estudio sobre comercios ambulantes y casetas públicas de la Feria

La asociación denuncia la falta de protección de alimentos no envasados. Detecta falta de limpieza en los aseos de cinco de las siete casetas municipales y ausencia de jabon y papel higiénico en todas ellas.

FACUA.org
Sevilla-08/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla ha realizado un estudio sobre veinticuatro establecimientos ubicados en el recinto ferial y sus alrededores, y las siete casetas públicas de libre acceso que el Ayuntamiento hispalense mantiene abiertas en el Real de la Feria, por el que ha detectado algunas irregularidades q

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos