FACUA Sevilla realiza un estudio sobre comercios ambulantes y casetas públicas de la Feria
La asociación denuncia la falta de protección de alimentos no envasados. Detecta falta de limpieza en los aseos de cinco de las siete casetas municipales y ausencia de jabon y papel higiénico en todas ellas.
FACUA.org
Sevilla-08/05/2014
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Alimentos vendidos en puestos ambulantes de la Feria de Sevilla, cuya exposición de cara al público no cumple con las debidas medidas sanitarias.
FACUA Sevilla ha realizado un estudio sobre veinticuatro establecimientos ubicados en el recinto ferial y sus alrededores, y las siete casetas públicas de libre acceso que el Ayuntamiento hispalense mantiene abiertas en el Real de la Feria, por el que ha detectado algunas irregularidades q