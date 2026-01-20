FACUA Sevilla reclama al Consorcio de Transporte Metropolitano que actúe ante el deficiente servicio entre Alcalá de Guadaíra y la capital
Usuarios de las líneas de autobús M121, M122 y M123 se quejan de que suelen llegar tarde, llenas de gente o incluso no pasan por la parada prevista.
FACUA.org
Sevilla-20/01/2026
FACUA Sevilla ha remitido un escrito al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla en el que le exige que adopte medidas para solventar el deficiente servicio de las líneas de autobús que unen Alcalá de Guadaíra con la capital hispalense.
La asociación ha recibido numero