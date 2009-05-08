FACUA Sevilla reclama la convocatoria del Consejo Municipal de Consumo, paralizado desde hace seis meses
Pide a la delegada de Salud y Consumo que explique en el órgano consultivo las inspecciones llevadas a cabo en la Feria y los mercados de abastos, donde la Asociación detectó un cúmulo de irregularidades.
FACUA.org
Sevilla-08/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA, Manuel Baus Japón, ha reclamado a la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento hispalense, Teresa Florido, que convoque al Pleno del Consejo Municipal de Consumo, que lleva paralizado