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FACUA Sevilla reclama la convocatoria del Consejo Municipal de Consumo, paralizado desde hace seis meses

Pide a la delegada de Salud y Consumo que explique en el órgano consultivo las inspecciones llevadas a cabo en la Feria y los mercados de abastos, donde la Asociación detectó un cúmulo de irregularidades.

FACUA.org
Sevilla-08/05/2009
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El presidente de la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA, Manuel Baus Japón, ha reclamado a la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento hispalense, Teresa Florido, que convoque al Pleno del Consejo Municipal de Consumo, que lleva paralizado

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