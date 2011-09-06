FACUA Sevilla reclama la eliminación de la publicidad de Cruzcampo en las bicicletas de Sevici
Advierte de la ilegalidad de los anuncios de alcohol en actividades deportivas o dirigidas a menores. La empresa elimina el cesto de las bicis para colocar una caja de botellines, convirtiendo a usuarios que pagan por el uso de las bicicletas en hombres-anuncio al servicio de Sevici y Cruzcampo.
FACUA.org
Sevilla-06/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha reclamado la eliminación de la publicidad de Cruzcampo que ha colocado JCDecaux en las bicicletas de Sevici en los últimos días.
FACUA Sevilla considera lamentable que JCDecaux y Heineken, propietarias de las marcas Sevici y Cruzcampo, utilicen una ac