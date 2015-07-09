FACUA Sevilla reclama su participación en la mesa sobre movilidad que va a crear el alcalde
Espadas se comprometió con la asociación el pasado 6 de julio a incluir la eliminación de la zona azul en un plan integral de tráfico para el que contará con los agentes sociales implicados.
FACUA.org
Sevilla-09/07/2015
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Rocío Algeciras, vicepresidenta, Manuel Baus, presidente de FACUA Sevilla, y Juan Espadas, alcalde de la ciudad, en la reunión del pasado 6 de julio.
FACUA Sevilla reclama a Juan Espadas, alcalde de la ciudad, que incluya a la asociación en la mesa sobre movilidad anunciada para elaborar un plan integral de tráfico. La asociación recuerda que, en la reunión mantenida con el regidor de la capital el pasado 6 d