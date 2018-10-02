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FACUA solicita a Educación de Extremadura que mejore la climatización de sus centros educativos

La asociación ha tenido conocimiento de que están teniendo que reducir sus horarios debido a las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas.

FACUA.org
Extremadura-02/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura para solicitarle que realice las acciones necesarias para garantizar una climatización correcta de los centros educativos de la comunidad, para que así los estudiant

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