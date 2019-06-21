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FACUA solicita a la Mancomunidad Valles del Oso (Asturias) reparar todas las infraestructuras de la Senda

En mayo un ciclista murió tras ceder la barandilla sobre la que se apoyó y un senderista resultó herido tras caerse por el mal estado de una valla.

FACUA.org
Asturias-21/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la unión de municipios constituida en la Mancomunidad Valles del Oso (Asturias) que repare todas las infraestructuras deficientes de la Senda del Oso, que discurre por los concejos de Proaza, Teverga, Quirós y Santo Adriano.

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