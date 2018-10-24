FACUA solicita a Renfe y Fomento que garantice el correcto funcionamiento del FEVE
La asociación ha tenido conocimiento de que los usuarios están sufriendo graves perjuicios en el uso de este transporte, desde la interrupción del servicio hasta averías que dejan totalmente parados los trenes.
FACUA.org
Asturias-24/10/2018
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Imagen: flickr.com/vivireltren (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Renfe y al Ministerio de Fomento para solicitarle que inicie las actuaciones que sean necesarias para mejorar el estado de su transporte de cercanías FEVE, que presta servicio en Asturias, entre otras zonas.
La asociación,