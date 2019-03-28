FACUA solicita a Sanidad de Aragón que aumente el número de médicos en las provincias de Huesca y Teruel
La asociación ha tenido conocimiento de que la falta de personal médico está obligando los vecinos de la zona a tener que desplazarse para ser atendidos.
FACUA.org
Aragón-28/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para solicitarle que tome las medidas necesarias para aumentar el número de médicos en las provincias de Huesca y Teruel.
La asociación, a través de su de