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FACUA solicita a Sanidad de Asturias que aumente el número de profesionales en radiodiagnóstico

La asociación pone de manifiesto que la falta de profesionales en este área provoca largas listas de espera para la obtención de determinadas pruebas.

FACUA.org
Asturias-13/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Sanidad de Asturias que garantice la presencia del número de profesionales en radiodiagnóstico necesarios para prestar un servicio eficaz a los ciudadanos.

La asociación, a través de su

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