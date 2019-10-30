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FACUA solicita la gratuidad del servicio de televisión en los hospitales de Murcia

El cobro por este servicio sigue vigente pese a que el Gobierno regional se comprometió a su supresión.

FACUA.org
Murcia-30/10/2019
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FACUA ha solicitado a la Consejería de Salud de la Región de Murcia que realice las acciones necesarias para que los pacientes de los distintos hospitales públicos puedan tener acceso al servicio de televisión de forma totalmente gratuita.

La asociación,

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