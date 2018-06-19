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FACUA solicita su personación en la causa penal abierta en Sevilla contra iDental

Este jueves, la asociación celebrará en Sevilla su segunda asamblea de afectados. Más de 1.600 pacientes de toda España se han sumado ya a la plataforma creada por FACUA.

FACUA.org
España-19/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción solicita este martes su personación como acusación en la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla contra iDental. Se trata de una de las actuaciones que pone en marcha la asociación para defender a

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