FACUA te ayuda a reclamar por la cláusula suelo y los gastos de formalización de las #hipotecastrampa
Los equipos jurídicos de FACUA tramitan numerosas reclamaciones ante los bancos. Si se niegan a devolver el dinero, la asociación continuará la batalla judicial.
FACUA.org
España-02/02/2017
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Si tienes o has tenido hipoteca, es muy probable que incluyese una cláusula suelo cuyas consecuencias no te aclararon al firmarla. Y también que el banco te impusiese el pago de sus gastos de formalización (gestoría, notaría, impuestos…).
Como posiblemente sepas, ambas son prácticas fraudu