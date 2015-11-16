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FACUA traslada a la Fiscalía la ocultación de filtraciones contaminantes de Ercros al acuífero de Huelva

La documentación interna de la empresa permite interpretar que se podrían haber cometido delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, indica el escrito de la asociación.

FACUA.org
España-16/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a la Fiscalía de Huelva la documentación que pone de manifiesto las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas desde la planta de Electroquímica Onubense propiedad, en el momento en que se produjeron

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