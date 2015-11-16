FACUA traslada a la Fiscalía la ocultación de filtraciones contaminantes de Ercros al acuífero de Huelva
La documentación interna de la empresa permite interpretar que se podrían haber cometido delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, indica el escrito de la asociación.
FACUA.org
España-16/11/2015
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Ercros tuvo conocimiento de que la contaminación había pasado de los terrenos de la planta química a las aguas subterráneas, al menos, dos años antes de notificarlo a la Junta de Andalucía en 2013. | Imagen: ercros.es
FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a la Fiscalía de Huelva la documentación que pone de manifiesto las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas desde la planta de Electroquímica Onubense propiedad, en el momento en que se produjeron