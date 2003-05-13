FACUA valora la entrada de las asociaciones de consumidores en el consejo de administración del SAS
La considera un avance en la participación de los usuarios en el Sistema Público de Salud de Andalucía pero considera insuficiente el número de representantes.
FACUA.org
Andalucía-13/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que la entrada de las asociaciones de consumidores en el consejo de administración del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es un avance en la participación de los usuarios pero consider