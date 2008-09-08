FACUA valora positivamente la posible legalización de la eutanasia activa planteada por el ministro Soria
Reivindica que el equipo de expertos que se constituirá para analizar los cambios normativos cuente con un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-08/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente que se ponga en marcha el estudio de la reforma del Código Penal para que se garantice el derecho de los ciudadanos a tener una muerte digna y se pueda regular de manera legal la eutanasia activa planteada por el ministro de Sanidad