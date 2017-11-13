Nuestras accionesLo conocía un mes antes de comparecer en el Congreso

FACUA ve extremadamente grave que Catalá ocultase que el fallo LexNet propició más de 400 descargas

Solicita al Ministerio de Justicia que identifique y se dirija a los afectados para que puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo si han sufrido daños tras el acceso a sus datos.

FACUA.org
España-13/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ve extremadamente grave que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNet y ocultara la existencia de más de 400 des

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