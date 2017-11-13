FACUA ve extremadamente grave que Catalá ocultase que el fallo LexNet propició más de 400 descargas
Solicita al Ministerio de Justicia que identifique y se dirija a los afectados para que puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo si han sufrido daños tras el acceso a sus datos.
FACUA.org
España-13/11/2017
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Rafael Catalá, ministro de Justicia. | Imagen: Flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ve extremadamente grave que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNet y ocultara la existencia de más de 400 des