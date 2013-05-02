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FACUA ve ridícula la bajada de los tipos de interés para las VPO y exige cambiar la normativa

Considera obsoleta una fórmula que hace anecdótico el descuento para los beneficiarios de préstamos cualificados para vivienda protegida.

FACUA.org
España-02/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción tacha de ridícula la bajada de los tipos de interés para los préstamos cualificados de vivienda protegida (VPO) publicados en el BOE de este 30 de abril.

La asociación considera anecdótico el descuento del que se benefi

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