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FACUA y Al-Andalus rompen los contratos programa con el PSOE de Andalucía y denuncian los intentos de controlar y minimizar al movimiento de consumidores

Tanto el Plan Estratégico de Protección al Consumidor como el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía no sólo no se han consensuado, sino que se han elaborado de espaldas a las federaciones de consumidores y desatendiendo sus reivindicaciones.

FACUA.org
Andalucía-17/12/2002
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El diseño de políticas y normativas en materia de Consumo basadas en el consenso y la potenciación de la vertebración del movimiento de consumidores, los grandes compromisos plasmados en los contratos programa con las federaciones de consumidores suscritos por el PSOE

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