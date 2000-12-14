FACUA y Andalucía Acoge presentan la campaña 'Los inmigrantes y sus derechos como consumidores'
Ambas entidades han firmado hoy un convenio de colaboración para promover la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza.
FACUA.org
Andalucía-14/12/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el secretario general de Andalucía Acoge, Francisco Ramos Cabaleiro, han firmado un convenio de colaboración con objeto de promover