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FACUA y Andalucía Acoge presentan la campaña 'Los inmigrantes y sus derechos como consumidores'

Ambas entidades han firmado hoy un convenio de colaboración para promover la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza.

FACUA.org
Andalucía-14/12/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el secretario general de Andalucía Acoge, Francisco Ramos Cabaleiro, han firmado un convenio de colaboración con objeto de promover

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