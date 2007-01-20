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FACUA y ATPIOlivar celebran unas jornadas sobre 'Producción Integrada y Consumo'

Para acercar la realidad de la producción, comercialización y consumo de los productos obtenidos mediante las técnicas de producción integrada.

FACUA.org
España-20/01/2007
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El 19 de enero se han celebrado en Sevilla unas jornadas sobre Producción Integrada y Consumo para acercar la realidad de la producción, comercialización y consumo de los productos obtenidos mediante las técnicas de producción integrada, organizadas por F

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