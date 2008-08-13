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FACUA y Emasesa editan un libro sobre la alimentación de los bebés en el marco de un programa de cooperación en Cuba

La autora es la investigadora cubana Ileana Valmaña Montaves, del grupo de asesores en protección al consumidor de la Fundación de la Naturaleza y el Hombre.

FACUA.org
América-13/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción y la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) han editado un libro sobre la alimentación de los bebés, en el marco de un programa de cooperación internacional con la Fundación cubana Antonio

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