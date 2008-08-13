FACUA y Emasesa editan un libro sobre la alimentación de los bebés en el marco de un programa de cooperación en Cuba
La autora es la investigadora cubana Ileana Valmaña Montaves, del grupo de asesores en protección al consumidor de la Fundación de la Naturaleza y el Hombre.
FACUA.org
América-13/08/2008
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