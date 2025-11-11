Fallecen dos históricos dirigentes de FACUA Sevilla: Juan Miguel Romero Vaquero y Rafael Haro Calzado
La asociación muestra su reconocimiento ante su incansable labor en defensa de los derechos de los consumidores.
Sevilla-11/11/2025
A la izquierda, Juan Miguel Romero Vaquero, a la derecha, Rafael Haro Calzado. | Imagen: Archivo histórico de FACUA.
FACUA Sevilla muestra su pésame a los familiares y allegados de Juan Miguel Romero Vaquero y Rafael Haro Calzado, exdirectivos y socios fundadores de la asociación, fallecidos recientemente.
De igual forma, expresa su reconocimiento y agradecimiento po