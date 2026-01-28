Finaliza el plazo para que las telecos presenten al Gobierno sus protocolos para bloquear el spam telefónico
FACUA reclama a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que habilite un canal de participación para que las asociaciones de consumidores puedan notificar numeraciones desde las que se realicen llamadas comerciales de forma ilegal.
Este jueves 28 de enero ha finalizado el plazo para que las compañías de telecomunicaciones presenten al Gobierno sus protocolos para bloquear el spam telefónico.
FACUA-Consumidores en Acción espera celeridad en la evaluación de estos protocolos por parte de la Secretaría de E