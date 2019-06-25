Firefox lanza un parche para solucionar una vulnerabilidad crítica que permitía ataques dirigidos
Mozilla ha publicado en su web de seguridad la recomendación de que los usuarios actualicen su navegador con dicho parche para su última actualización Firefox 67.0.3 y su versión ESR 60.7.1.
Europa Press
Internacional-25/06/2019
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El navegador Firefox ha distribuido un parche para su software que soluciona una vulnerabilidad considerada como crítica en sus scripts de Java que ha sido utilizada por cibercriminales para llevar a cabo ataques dirigidos.
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