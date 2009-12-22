Más noticiasRetirada la licencia de vuelo

Fomento anuncia que asumirá el traslado de los pasajeros de Air Comet en situación de urgente necesidad

Le abre un expediente sancionador que podría alcanzar los 4,5 millones de euros.

FACUA.org
España-22/12/2009
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El Ministerio de Fomento ha anunciado este martes la retirada de la licencia de vuelo a la compañía aérea Air Comet por no haber presentado el plan de viabilidad requerido e incumplir con sus obligaciones, según informa el propio Ministerio.

La Agencia Estatal

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