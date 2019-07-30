Fomento confirma que los afectados por huelgas en las aerolíneas deben recibir compensaciones económicas
En respuesta a varias denuncias de FACUA contra Ryanair, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recuerda que la jurisprudencia europea establece que las huelgas no son circunstancias extraordinarias.
FACUA.org
España-30/07/2019
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En respuesta a varias denuncias de FACUA contra Ryanair, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento ha confirmado que los pasajeros afectados por huelgas del personal de las aerolíneas que sufran cancelaciones o grandes retrasos tienen derecho a recibir c