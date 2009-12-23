Fomento prepara un dispositivo para atender a los pasajeros afectados por la crisis de Air Comet

La finalidad es reubicar y trasladar a personas que se encuentren en situación de retorno y para situaciones especiales.

FACUA.org
España-23/12/2009
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El Ministerio de Fomento, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ha montado un dispositivo que abarcará los días 22 al 26 de diciembre para los pasajeros afectados por la crisis de Air Comet.

Este Ministerio se hará cargo, en función d

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