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Fomento suspende la licencia de vuelo a Futura hasta enero de 2009

La inspección de la información económica de la compañía determina que su situación no le permite cumplir con sus obligaciones y compromisos.

FACUA.org
España-22/09/2008
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El Ministerio de Fomento ha procedido a suspender la licencia de vuelo de Futura ante la falta de garantías para cumplir sus compromisos y ejecutar el mantenimiento necesario para la seguridad.

Según informó el departamento dirigido por Magdalena Álvarez

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