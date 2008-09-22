Fomento suspende la licencia de vuelo a Futura hasta enero de 2009
La inspección de la información económica de la compañía determina que su situación no le permite cumplir con sus obligaciones y compromisos.
FACUA.org
España-22/09/2008
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El Ministerio de Fomento ha procedido a suspender la licencia de vuelo de Futura ante la falta de garantías para cumplir sus compromisos y ejecutar el mantenimiento necesario para la seguridad.
Según informó el departamento dirigido por Magdalena Álvarez