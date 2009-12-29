Fomento transportó a 4.215 pasajeros de Air Comet tras el cese de operaciones de la aerolínea
Tras retirársele la licencia de vuelo y como parte del dispositivo especial organizado por el Ministerio.
FACUA.org
España-29/12/2009
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El Ministerio de Fomento transportó a 4.215 pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea Air Comet como parte del dispositivo especial organizado tras ser retirada la licencia de vuelo a la compañía presidida por Gerardo Díaz Ferrán</