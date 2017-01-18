Ford revisará 4.500 vehículos Kuga, que fabrica en Valencia, tras incendiarse 39 unidades en Sudáfrica
Los incidentes se habrían producido por un sobrecalentamiento debido a una falta de circulación del refrigerante que habría provocado una grieta en la culata, así como fugas de aceite. No ha habido heridos.
Europa Press
Internacional-18/01/2017
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Ford llamará a revisión unos 4.500 vehículos de su modelo Kuga, que fabrica en su planta de Almussafes (Valencia), vendidos en Sudáfrica tras constatar que algunas unidades se incendiaron espontáneamente, según ha afirmado el presid