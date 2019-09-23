Francia detiene un ensayo clínico ilegal en 350 pacientes enfermos de alzhéimer y párkinson
La Agencia Nacional de Vigilancia del Medicamento advirtió de posibles "riesgos para la salud" entre los pacientes que se sometieron a este tratamiento a base de parches cutáneos.
FACUA.org
Internacional-23/09/2019
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Las autoridades sanitarias de Francia han detenido un ensayo clínico no autorizado realizado en unos 350 pacientes, sobre todo enfermos de alzhéimer y párkinson, por un polémico doctor que asegura estar inspirado por dios y que es conocido por su oposición a las