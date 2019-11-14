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Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba

El mandato de la nueva Junta Directiva será para los próximos cuatro años.

FACUA.org
Córdoba-14/11/2019
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FACUA Córdoba ha reelegido presidente a Francisco Martínez Claus en la asamblea general de socios celebrada este miércoles 13 en la sede de la asociación, situada en la calle Joaquín Sama Naharro, 12, de la capital.

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