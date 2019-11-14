Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba
El mandato de la nueva Junta Directiva será para los próximos cuatro años.
FACUA.org
Córdoba-14/11/2019
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De izquierda a derecha, José María Benavides, nuevo vicepresidente de la asociación, Francisco Martínez Claus, presidente, y María del Carmen Carreño, nueva secretaria general.
FACUA Córdoba ha reelegido presidente a Francisco Martínez Claus en la asamblea general de socios celebrada este miércoles 13 en la sede de la asociación, situada en la calle Joaquín Sama Naharro, 12, de la capital.
Los socios han respald