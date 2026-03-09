"Franquistas": FACUA denuncia a "la tienda de los patriotas de España" por vulnerar las leyes de comercio online y protección de datos
La asociación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
FACUA.org
España-09/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda Franquistas.es, una web que vende productos con eslóganes y simbología franquista que se autodefine como «la tienda de los patriotas de España», por vulnerar las legislaciones sobre comercio electrónico y protección de datos, ad