#Fraude806 en cuentas de Twitter sobre ofertas laborales: @alertasempleo, @AlertasTrabajo y @AyudaExperta
Tienen más de 400.000 seguidores. FACUA las denunció hace dos años y las autoridades de consumo no han actuado. La Setsi se limitó a retirarles su línea 806, que han sustituido por otra nueva.
FACUA.org
España-29/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fraude a través de tres cuentas de Twitter dedicadas a ofertas de empleo cuyo objetivo es que los usuarios llamen para informarse a teléfonos con prefijos 806 que cuestan hasta 1,57 euros por minuto. Los perfiles, que suman má