Gas Natural y Mapfre deberán indemnizar con 7 millones a las víctimas de la explosión de Palencia de 2007
El Juzgado de Instrucción número 1 ha concluido que la compañía de energía fue responsable de la fuga de gas que acabó con la vida de nueve personas y dejó treinta heridos.
Europa Press
Castilla y León-13/04/2018
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha condenado a Gas Natural y a Mapfre a pagar cerca de siete millones de euros por daños y perjuicios por el suceso que tuvo lugar el 1 de mayo de 2007 en el que hubo una explosión en la calle Gaspar Arroyo de la capital p