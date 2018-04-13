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Gas Natural y Mapfre deberán indemnizar con 7 millones a las víctimas de la explosión de Palencia de 2007

El Juzgado de Instrucción número 1 ha concluido que la compañía de energía fue responsable de la fuga de gas que acabó con la vida de nueve personas y dejó treinta heridos.

Europa Press
Castilla y León-13/04/2018
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha condenado a Gas Natural y a Mapfre a pagar cerca de siete millones de euros por daños y perjuicios por el suceso que tuvo lugar el 1 de mayo de 2007 en el que hubo una explosión en la calle Gaspar Arroyo de la capital p

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