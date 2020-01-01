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General Motors llama a revisión a 900.000 vehículos por problemas en el freno y riesgo de incendio

Los modelos afectados son el Chevrolet Silverado 1500, Cadillac CT6 y GMC Sierra 1500. Los fallos son el excesivo pegamento de los cables de la batería y errores en el 'software' del sistema de frenado.

Europa Press
Internacional-01/01/2020
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La compañía automovilística General Motors (GM) ha llamado a revisión, en dos campañas diferentes, a más de 900.000 vehículos en todo el mundo para solucionar problemas del sistema de frenos, así como por riesgo de incendio.

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