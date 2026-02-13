Nuestras acciones

Glucosol: FACUA denuncia unas cápsulas cuasimilagrosas que prometen "controlar el nivel de azúcar en sangre" y mejorar la salud

La empresa comercializadora otorga una serie de propiedades beneficiosas para la salud a este producto, desde estabilizar la asimilación de hidratos de carbono hasta mantener el sistema inmunitario.

FACUA.org
España-13/02/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a las cápsulas cuasimilagrosas Glucosol por prometer una serie de propiedades beneficiosas para la salud de quienes las consumen.

Por un «módico» precio de 29 eur

