Google retira de Play Store la app Es File Explorer por fraude publicitario
Además del conocido explorador de archivos, la compañía ha retirado todas aplicaciones de la empresa DO Global por generar clics en segundo plano a anuncios sin que los usuarios tuvieran conocimiento de ello.
FACUA.org
España-30/04/2019
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Google ha retirado de su tienda Play Store todas las aplicaciones de la empresa DO Global, entre las que se encuentra el conocido explorador de archivos ES File Explorer, por fraude publicitario.
La compañía ha decidido eliminar de su tienda todas las apps del desarrollador c