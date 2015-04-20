Hacienda denuncia el pago de comisiones para agilizar la instalación de parques eólicos en Castilla y León
Un informe de la inspección de la Agencia Tributaria establece "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo".
FACUA.org
Castilla y León-20/04/2015
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La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la existencia de una trama organizada de pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Así lo refleja un informe elaborado por la inspecció