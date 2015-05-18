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Harley Davidson llama a revisión a varios modelos fabricados en 2014 por problemas con el embrague

La empresa recomienda a los propietarios de motos Touring y CVO que no las conduzcan hasta que no sean inspeccionadas.

FACUA.org
España-18/05/2015
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El fabricante de motocicletas estadounidense Harley Davidson ha notificado a las autoridades de consumo una llamada a revisión de los modelos Touring y CVO fabricados entre el 28 de abril y el 24 de octubre de 2014. El motivo de la alerta es un posible fallo en la «capacidad de generar

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