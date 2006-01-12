¿Harto de recibir llamadas comerciales molestas? Únete para acabar con el spam telefónico

¿Estás harto de recibir llamadas comerciales de empresas a prácticamente cualquier hora para venderte productos y servicios que no te interesan? FACUA-Consumidores en Acción te da las claves para que puedas evitar que sigan molestándote y emprendas las acciones oportunas en caso de que vulneren tu derecho a que no te llamen. Para ello, la asociación ha puesto en marcha una campaña -que está difundiendo en redes sociales con la etiqueta #antispam– para informar así de todas las opciones que tienen a su alcance y de las actuaciones que lleve a cabo. En primer lugar, FACUA recuerda que desde 2014 las empresas tienen prohibido realizar llamadas comerciales antes de las 9 horas de la mañana y después de las 21 horas de la noche si es de lunes a viernes, y en ning

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