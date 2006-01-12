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¿Harto de recibir llamadas comerciales molestas? Únete para acabar con el spam telefónico
FACUA señala a los usuarios que pueden denunciar ante la AEPD y las autoridades de consumo autonómicas a las empresas que los sigan llamando pese a haber solicitado que dejen de hacerlo.
FACUA.org
España-12/01/2006
¿Estás harto de recibir llamadas comerciales de empresas a prácticamente cualquier hora para venderte productos y servicios que no te interesan? FACUA-Consumidores en Acción te da las claves para que puedas evitar que sigan molestándote y emprendas las acciones oportunas en caso de que vulneren tu derecho a que no te llamen.
Para ello, la asociación ha puesto en marcha una campaña -que está difundiendo en redes sociales con la etiqueta #antispam– para informar así de todas las opciones que tienen a su alcance y de las actuaciones que lleve a cabo.
En primer lugar, FACUA recuerda que desde 2014 las empresas tienen prohibido realizar llamadas comerciales antes de las 9 horas de la mañana y después de las 21 horas de la noche si es de lunes a viernes, y en ning
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