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Española de Telefonía: "la compañía de Bertín Osborne" no es más que un revendedor de servicios que contrata con una multinacional francesa

El negocio no está dado de alta en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones de la CNMC porque se limita a revender servicios de Movistar que a su vez le ofrece Aire, una empresa tecnológica que actúa de intermediaria y pertenece al fondo de capital riesgo galo Ardian.

FACUA.org
España-01/07/2026

Española de Telefonía no es un operador de telecomunicaciones. El nuevo negocio de Bertín Osborne, que usa reclamos como «orgullosamente Españoles, comprometidos con España» y asegura ofrecer «servicios premium exclusivos» y «elit

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