FACUA logra que Twitter/X devuelva su cuenta a una bilbaína a la que se la robaron modificando su nombre de usuario, correo y contraseña
En las últimas semanas, numerosos usuarios de la red social de Elon Musk han sufrido la sustracción de sus perfiles.
FACUA.org
Euskadi-01/07/2026
Imagen: Etienne Laurent | EFE.
FACUA Euskadi ha conseguido que una usuaria recupere su cuenta de Twitter/X después de que se la robasen y cambiasen su perfil y claves de acceso tras pinchar en un enlace que recibió por mensaje directo. En las últimas semanas, numerosos usuarios de la red social de <