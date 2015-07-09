Honda debe revisar otros 4,5 millones de automóviles por fallos en los airbags
En total, 24,5 millones de vehículos de este fabricante pasarán por talleres en todo el mundo.
FACUA.org
España-09/07/2015
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Honda ha llamado a revisión otros 4,5 millones de vehículos en todo el mundo como consecuencia de los fallos detectados en el sistema de airbags, fabricados por Takata.
El problema se localiza en el inflador de las bolsas fabricadas por Takata en México, un fallo que p