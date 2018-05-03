Iberdrola devuelve 966 euros a un socio de FACUA Castilla y León al que acusó de manipular el contador de su vivienda
La Junta de Castilla y León obligó a la eléctrica a devolver la factura al no poder acreditar que se produjo dicha manipulación.
FACUA.org
Castilla y León-03/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
Iberdrola se ha visto obligada a devolver 966 euros que cobró en una factura a un socio de FACUA Castilla y León tras acusarle de haber manipulado el contador del suministro eléctrico de su vivienda. Así lo ha resuelto el Servicio Territorial de Economía de la J