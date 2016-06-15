Iberdrola, multada con 370 millones de dólares en EE UU por manipular el precio de la energía
El organismo supervisor, FERC, le obliga a devolver el beneficio que una filial de Scotish Powwer, de la que es dueña la española, obtuvo con elcomportamiento irregular.
FACUA.org
Internacional-15/06/2016
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La Federal Energy Regulatory Commission (FERC), organismo supervisor del comportamiento de los precios de la electricidad en EE UU, ha resuelto imponer una multa de 370 millones de dólares (alrededor de 320 millones de euros) a Iberdrola por la manipulación de una empresa de la que