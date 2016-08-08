Iberia, condenada a indemnizar a una socia de FACUA con 380 euros tras extraviarle una maleta tres días
La sentencia judicial, que recoge los daños causados a la pasajera, subraya que la compañía está obligada a transportar en tiempo y plazo el equipaje, además de los pasajeros.
FACUA.org
Madrid-08/08/2016
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Iberia devolvió una maleta deteriorada tres días después de extraviarla, por lo que tendrá que compensar a una socia de FACUA Madrid. | Imagen:flickr.com/ allenthepostman (CC BY-SA 2.0).
FACUA Madrid ha conseguido que Iberia indemnice con 380 euros a una usuaria a la que perdió la maleta en un viaje de vuelta de Budapest y se la entregó, deteriorada, tres días después. La sentencia del Juzgado Mercantil 12 de Madrid determina que la compañ&iacut