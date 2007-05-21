Iberia retira el anuncio en el que presentaba a las cubanas de forma denigrante
La animación del bebé que canta con voz de adulto frases como "mulatas, dadme de comer" ha sido eliminada de iberia.com.
FACUA.org
España-21/05/2007
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Tras la reclamación de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Iberia ha retirado de su página web el anuncio en el que presentaba a las mujeres cubanas con tópicos denigrantes al mostrarlas como mulatas en bikini que están las veinticuatro horas