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Imputados tres informáticos por borrar los historiales que gestionaban de los pacientes de iDental

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que había ordenado preservar la información de estos documentos para incorporarla a la causa, los cita a declarar el próximo 8 de enero a las 10:00 horas.

Europa Press
España-01/01/2019
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar el 8 de enero a las 10:00 horas en calidad de investigados por un posible delito de desobediencia a los tres responsables de la empresa info

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